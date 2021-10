Ue: Sassoli, Patto verde e Next Generation Eu traducono nostro impegno per l’ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla pandemia di coronavirus abbiamo appreso “il senso della nostra interdipendenza, della nostra relazione. Perché il mondo prima della pandemia non era poi cosi giusto ed equo. Anzi, era molto diseguale”. “Questo virus ha messo in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole che, specialmente negli ultimi venti anni, non ha fatto altro che produrre gravi ferite e profonde fratture nel corpo sociale. Oggi più che mai è necessario proteggere la nostra coesione, tutelare la nostra unità. La risposta è agire insieme, "prendersi cura" l'uno dell'altro e riscoprire l'importanza delle relazioni sociali nella comunità. Non è più accettabile uno sviluppo senza giustizia o una crescita senza diritti”, ha scritto Sassoli. (segue) (Res)