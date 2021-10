Austria: governo propone la legalizzazione del suicidio assistito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale austriaco ha presentato un disegno di legalizzazione del suicidio assistito per i malati terminali adulti. Lo ha affermato una dichiarazione della cancelleria di Vienna. Il disegno viene presentato a quasi un anno dalla sentenza della Corte costituzionale austriaca che ha ritenuto incostituzionale il divieto di suicidio assistito in quanto incompatibile con il diritto all’autodeterminazione individuale. Secondo il progetto del governo, i malati cronici o terminali che desiderano ricorrere a questa soluzione devono consultare due medici perché venga certificata la loro piena capacità di intendere e di volere. E’ inoltre previsto un intervallo di 12 settimane, eventualmente riducibile a due per i malati nella fase terminale della loro malattia. (Geb)