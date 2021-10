Mps: possibile stop a trattative tra governo e Unicredit, nodo sulle condizioni di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le trattative tra il governo e Unicredit su Monte dei Paschi di Siena potrebbero andare verso uno stop. La banca guidata da Andrea Orcel, interpellata da “Agenzia Nova”, non si espone e si limita a un “no comment”, ma secondo quanto si apprende il nodo principale riguarderebbe il rispetto delle condizioni fissate tra le parti lo scorso luglio, tra cui la neutralità in termini di capitale, un accrescimento dell’utile per azione e la protezione dai contenziosi legali. “Il perimetro dell’operazione sarebbe stato definito una volta rispettate le pre-condizioni stabilite a luglio: non riuscire a renderle esecutive renderebbe impossibile proseguire”, ha sottolineato una fonte ad “Agenzia Nova”. (Rin)