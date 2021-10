Monza: Premio "Beato Talamoni", ad ambasciatore Attanasio medaglia d'oro alla memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la cerimonia di consegna del Premio "Beato Talamoni", la massima benemerenza provinciale. Durante la mattinata è stato reso un omaggio alla memoria di Luca Attanasio con la consegna della medaglia alla memoria alla famiglia e l'intitolazione della palestra del Liceo Majorana di Desio. "È stata una mattinata intensa e piena di emozioni per dare valore alla quotidianità di quelle persone che sanno fare una scelta, quella di aprirsi al prossimo e rendersi utili all'interno di una comunità. I nostri premiati dimostrano che si può fare del bene in ogni ambito della propria vita, dal volontariato alla dimensione professionale. Abbiamo voluto una circolarità tra le storie partendo da quella di Don Augusto Panzeri e concludendo con quella di Luca Attanasio, figlio di una Brianza operosa, ma generosa che si è speso per portare pace in tanti angoli della terra. In mezzo la storia stroardinaria di uomini e donne che ci rendono orgogliosi della nostra terra: Le volontarie del Cadom che offrono una rete di salvataggio alle donne vittime di violenza, Giovanni Ferrario che attraverso l'arte ci aiuta a leggere la realtà, Gatto Panceri e Luciano Grella che rappresentano un modo 'umano' di essere protagonisti dello spettacolo e della moda pensando alle giovani generazioni, Graziella Giudici e i volontari di Cogliate che non si tirano mai indietro. E poi le storie che devono entrare nel nostro patrimonio della memoria. Luigi Moretti a cui dobbiamo l'esistenza della nostra Provincia, intesa come istituzione. Imprenditore colto e attento alla società; Giancarlo Carrer che ha fondato la Croce Bianca di Biassono", spiega Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e Brianza. "Ringrazio la famiglia Attanasio e la moglie Zakia Seddiki di avere accolto il nostro invito. Con la dedica della palestra a Luca Attanasio, la Provincia con i suoi Comuni, le istituzioni, le scuole ed i giovani hanno voluto esprimere affetto e vicinanza. Oggi abbiamo celebrato un brianzolo che ci ha reso orgogliosi e che non smetteremo mai di ringraziare per il grande esempio che ci ha lasciato in dono", aggiunge il Presidente.(Com)