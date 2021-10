Russia: ministro Difesa, Germania sa cosa accade se si ammassano truppe al confine russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, sa bene cosa comporta ammassare truppe al confine con la Russia. Lo ha dichiarato il suo omologo russo, Sergej Shojgu, commentando il recente richiamo di Kramp-Karrenbauer alla Nato affinché faccia opera di deterrenza nei confronti di Mosca. “Sullo sfondo di appelli a contenere militarmente la Russia, la Nato continua a dispiegare forze alle nostre frontiere”, ha detto Shojgu, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Questa settimana i ministri della Difesa dei Paesi membri della Nato hanno adottato un nuovo piano per difendersi dalla minaccia rappresentata da Mosca. Shojgu ritiene che la sicurezza in Europa possa essere tale solo se non viola gli interessi della Russia. Tuttavia, ha detto, “la Nato non è pronta a un dialogo alla pari”. (Rum)