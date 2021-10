Covid: nel Lazio oggi 423 casi con 184 contagi a Roma, 6 decessi e quasi 32 mila test (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la campagna vaccinale: oltre 8,65 milioni di dosi somministrate, superato 91 per cento della popolazione adulta e oltre 85 per cento di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Inoltre, sono state somministrate oltre 115 mila terze dosi. E' possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione. Per la terza dose agli over 60, "è necessario velocizzare la dose di richiamo", ricorda D'Amato. Infine, per il vaccino antinfluenzale: sono state somministrate 175.405 dosi e sono 2.903 i medici di medicina generale e 182 dai pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 760.315. Il vaccino è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. (segue) (Rer)