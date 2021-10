Migranti: Fico, serve strategia condivisa in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione migratoria serve una strategia condivisa e l’Europa deve rispondere in maniera corale, auspicabilmente con una voce unica, sia nella sfida dell’accoglienza che prima in quella della cooperazione. Lo ha dichiarato il presidente delal Camera dei deputati, Roberto Fico, in un'intervista concessa al quotidiano saudita "Arab News". "Nessuno può pensare di risolvere un problema ampio e complesso come quelle delle migrazioni alzando muri. Occorre definire soluzioni, coerenti con il diritto internazionale, di comune accordo con i Paesi di origine e di transito per assicurare una gestione ordinata sia dei flussi”, ha aggiunto.(Res)