Italia-Arabia Saudita: Fico, rapporti cresciuti ma fare di più su diritti umani e gestione delle crisi

- I rapporti fra Italia e Arabia Saudita negli ultimi anni sono cresciuti, in particolare nella collaborazione in chiave anti-terrorismo. Lo ha dichiarato il presidente ella Camera dei deputati, Roberto Fico, in un'intervista concessa al quotidiano saudita "Arab News". "Sono convinto però si possa fare di più sul tema dei diritti umani e civili e nella gestione delle crisi e dei conflitti nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente”, ha aggiunto Fico. (Res)