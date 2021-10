Open Arms: Gasparri (FI), Salvini ha difeso interesse nazionale, processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda Open Arms il leader della Lega, Matteo Salvini, ha agito per difendere un interesse nazionale. Lo afferma in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, commentando l'udienza che si è svolta oggi a Palermo nell’ambito del procedimento relativo alla vicenda dell’imbarcazione spagnola Open Arms, che vede Salvini accusato di sequestro di persona e di rifiuto di atti d’ufficio. "Lo ha fatto nell'ambito di un governo che ha concordato e condiviso le sue iniziative. Il processo non doveva nemmeno essere ipotizzato perché non ve ne sono le motivazioni. È stata una scelta politica quella di causare questo giudizio, ma la verità dei fatti si affermerà senza alcun dubbio", sostiene Gasparri. "Invito a rileggere quello che avevo scritto e proposto in Senato perché si dimostra con la forza dei fatti che l'allora ministro dell'Interno Salvini ha difeso un interesse nazionale, ha rispettato la Costituzione e ogni altra legge. Chi lo accusa lo fa per ragioni politiche e senza alcun fondamento giuridico. L’immigrazione clandestina va contrastata non agevolata”, conclude la nota. (Com)