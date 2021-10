Cinema: Casellati, investire nello spettacolo sia priorità politica e culturale di oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire sullo spettacolo deve essere una comune priorità politica e culturale di oggi e di domani, poiché un Paese che ha nel suo patrimonio genetico l’eccellenza nell’arte e nella cultura non può rimanere agli ultimi posti delle classifiche europee per il livello di investimenti nel settore. Lo ha dichiarato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo oggi alla presentazione del documentario "Grido per un nuovo rinascimento", organizzato nell'ambito della giornata conclusiva della Festa del cinema di Roma. "Dare risorse ed energie a questo settore significa alimentare quell’economia della creatività che è una delle dimensioni più vitali e promettenti del Sistema Paese. Significa coniugare crescita economica e crescita culturale dando nuovo slancio ad un popolo che nello spettacolo come fucina di identità e moltiplicatore di sviluppo e di Pil vuole trovare la spinta per affrontare unito la grande prova della ripartenza. Ora la sfida per il nuovo rinascimento è nelle vostre e nelle nostre mani. È una sfida che ci riguarda tutti, come istituzioni, artisti e maestranze o semplicemente come spettatori", ha detto Casellati. (segue) (Rin)