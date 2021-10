Cinema: Casellati, investire nello spettacolo sia priorità politica e culturale di oggi e domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spettacolo, ha proseguito, tra tutte le forme di arte "è quella che maggiormente ci è mancata nella pandemia, perché è una dimensione basata sull’incontro con il pubblico, sulla condivisione di impressioni ed emozioni, ma il nostro omaggio allo spettacolo vuole essere anche un modo di guardare con realismo e concretezza a cosa significa far funzionare una 'fabbrica delle esperienze' che deve conciliare visione artistica e sostenibilità economica. La pandemia - ha proseguito Casellati - ha portato alla ribalta in maniera drammatica le difficoltà di un mondo incantato che vive di fantasia ed immaginazione ma insieme di una quotidianità fatta di lavori precari, finanziamenti incerti, progetti artistici interrotti. (...) I lavoratori dello spettacolo, attraverso il buio dell’emergenza pandemica, hanno visto radicalizzarsi la lotta quotidiana per la sopravvivenza e oggi vogliono interrogarsi sul proprio ruolo e sulle prospettive di un intero comparto. Perché nessuno ha dimenticato le ferite lasciate aperte dai tanti mesi passati a fari spenti, nessuno può ignorare le macerie che ancora rimangono ma, al contempo, vi è la voglia di ricostruire su queste sofferenze le premesse della rinascita possibile", ha aggiunto la presidente del Senato, notando come questo sia lo spirito che ha animato la scelta di istituire una Giornata nazionale dello spettacolo. (Rin)