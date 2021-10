Ungheria: ministro Esteri, nel 1956 siamo stati traditi e nessuno e accorso in nostro aiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’epoca della rivoluzione del 1956 l’Ungheria è stata lasciata sola e “nessuno è venuto ad aiutarci”. Lo ha scritto in un messaggio su Facebook oggi il ministro degli Esteri, Peter Szijjarto, in occasione dell’anniversario dell’insurrezione antisovietica dell’ottobre del ‘56. “Noi ungheresi volevamo fare parte del mondo libero ma quel mondo ci ha lasciati soli”, ha detto il capo della diplomazia magiara, ricordando dichiarazioni dell’emittente “Radio Free Europe” che all’epoca della rivoluzione suggerivano un imminente intervento internazionale mai palesatosi. Il risultato fu che l’Ungheria non solo perse la lotta ma perse anche “la libertà per altri tre decenni”. “Abbiamo perso decine e centinaia di migliaia (di persone)”, ovvero “coloro che sono morti, coloro che sono rimasti segnati a vita e coloro che sono dovuti fuggire dal Paese e non sono più potuti tornare in patria”, ha continuato il ministro. (Vap)