Francia: premier Castex firma accordo per il rilancio di Laval

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier francese Jean Castex ha firmato oggi un contratto di rilancio e transizione ecologica (Crte) con l’associazione dei comuni dell’area di Laval. Lo ha reso noto l’emittente “Bmftv”. I Crte, che hanno durata di sei anni, mirano a revitalizzare i centri delle città piccole e medie della Francia. “Entro la fine dell’anno non ci sarà una sola associazione di comuni che non avrà a disposizione un Crte”, ha dichiarato durante una visita nel dipartimento della Mayenne. Al 12 ottobre i Crte già firmati erano 844, secondo i dati del governo. Lo Stato contribuirà a una serie di progetti identificati nel contratto con 35 milioni di euro. “L’obiettivo non è solo quello di riprendersi (dalla pandemia di coronavirus) ma anche di rafforzare” i territori, ha continuato il primo ministro. “Il Crte ci permetterà di trovare soluzioni a questioni ecologiche, sociali e democratiche”, ha detto invece il sindaco di Laval, Florian Bercault. (Frp)