Vaccino: nel Lazio oltre 91 per cento adulti completato ciclo, più di 115 mila terze dosi

- Nel Lazio sono state effettuate oltre 8,65 milioni di vaccinazioni: superato il 91 per cento della popolazione adulta e oltre 85 per cento di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Inoltre, sono state effettuate oltre 115 mila terze dosi. E' possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione. Per gli over 60, "è necessario velocizzare la dose di richiamo", ribadisce l'assessore. (Rer)