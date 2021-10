Agroalimentare: Coldiretti, il 25 ottobre a Tuttofood iniziative per il Pasta day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'evento "Tuttofood", in corso fino al 26 ottobre presso la Fiera di Milano a Rho, si celebrerà il prossimo 25 ottobre il World Pasta Day. Nel corso della giornata, fa sapere Coldiretti in una nota, sarà ripercorsa l’epopea della pasta italiana e sarà mostrato come nasce uno dei cibi Made in Italy più conosciuti e apprezzati a livello globale dalle sapienti mani delle sfogline, le artiste del mattarello che da secoli da nord a sud dell’Italia miscelano gli ingredienti tradizionali, impastano con la forza delle braccia e poi creano sui tavoli delle cucine i diversi formati di pasta, semplice o ripiena, in grado di raccontare la forza di un sistema agroalimentare che esporta nel mondo qualità, sicurezza e storia. Per l’occasione sarà presentato il rapporto della Coldiretti “Dal grano alla pasta, attacco al Made in Italy”. con una analisi sulle nuove tendenze di consumo e produzione in Italia e all’estero. Sempre il 25 ottobre, nel pomeriggio, Coldiretti e Filiera Italia organizzano l’incontro “La filiera agroalimentare, un traino per la ripartenza del Paese” con l’introduzione del segretario generale della Coldiretti, Enzo Gesmundo, e la partecipazione del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli; del consigliere delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia; dell'amministratore delegato e direttore generale della società Fiera Milano, Luca Palermo; del presidente di Ice, Carlo Ferro. A concludere l'evento sarà Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti. Nello stand di Coldiretti e Filiera Italia fino al 26 ottobre si alterneranno ogni giorno esposizioni innovative su temi di attualità, iniziative e momenti di approfondimento con lo spazio dell’agricoltura 4.0 con le ultime innovazioni robotiche e satellitari nelle campagne italiane ma anche l’oleoteca dove saranno svelati i segreti dell’oro verde, della sua scelta, dei suoi abbinamenti, l’enoteca dei vini autoctoni e gli show cooking dei cuochi contadini con i menu gourmet a km zero. Ogni giorno il miglior cibo da passeggio della tradizione italiana si può gustare in Corso Italia di fronte al padiglione 18 grazie allo street food contadino di Campagna Amica. (Com)