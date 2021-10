© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Italia sul tetto del mondo in Giappone. Ai Mondiali di ginnastica artistica in corso a Kitakyushu, Nicola Bartolini è medaglia d'oro nel corpo libero. È il primo italiano a vincere un oro mondiale in questa disciplina. Entra nella storia, dando lustro all'Italia. Avanti così Nicola siamo tutti al tuo fianco. Bravo!". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)