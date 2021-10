© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia non può dare lezioni di umanità alla Turchia "perché ha massacrato un milione di persone in Algeria e un milione di persone in Nigeria". Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una riunione del Partito giustizia e sviluppo presso il Centro congressi della Camera di commercio di Eskişehir.(Tua)