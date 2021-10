Rifiuti: Pedica (+Eu), bene privati e volontari per pulire Roma, ma abbassare tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben venga il piano straordinario per pulire Roma e va bene anche l'idea di coinvolgere i privati e i volontari per pulire la città entro Natale. La collaborazione sarà massima se legata però a un punto principale, cioè quello di abbassare le tasse sui rifiuti". È quanto afferma Stefano Pedica di Più Europa. "Perché l'impegno deve essere reciproco. E i romani, con la città in queste condizioni, non meritano di pagare una tassa che è tra le più care d'Italia", conclude Pedica.(Com)