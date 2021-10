Usa-Corea del Sud: rappresentante speciale per la Corea del Nord arrivato a Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Sung Kim, è atterrato a Seul, in vista dell'incontro che avrà domani, domenica, con l’omologo della Corea del Sud, Noh Kyu-duk. "Mi auguro di poter dare un seguito produttivo alle discussioni" avute a inizio settimana a Washington, ha detto Kim in una breve dichiarazione alla stampa rimandando all'incontro avuto con Kyu-duk al margine di un trilaterale con l'inviato speciale del Giappone per il nucleare, Tekehiro Funakoshi. I colloqui verteranno sulle questioni aperte nella Penisola coreana. Martedì 19 ottobre la Corea del Nord aveva collaudato un nuovo missile balistico per sottomarini (Slbm), ritenuta arma particolarmente difficile da intercettare. Una mossa che aveva spinto l'ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, a chiedere un inasprimento delle sanzioni verso Pyongyang. (segue) (Git)