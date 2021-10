Vaticano: Papa, contro il predominio della finanza serve un’economia a misura d’uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terreno inquinato dal predominio della finanza abbiamo bisogno di tanti piccoli semi che facciano germogliare un’economia equa e benefica, a misura d’uomo e degna dell’uomo. Lo ha detto Papa Francesco parlando oggi in udienza ai partecipanti al convegno internazionale della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. "Abbiamo bisogno di possibilità che diventino realtà, di realtà che diano speranza. Questo significa tradurre in pratica la dottrina sociale della Chiesa”, ha osservato Bergoglio che poi ha evidenziato: “Con questo sguardo, attento all’essere umano e sensibile alla concretezza delle dinamiche storiche, la dottrina sociale contribuisce a una visione del mondo che si oppone a quella individualista, in quanto si fonda sull’interconnessione tra le persone e ha come fine il bene comune”. (Civ)