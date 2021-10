Centrodestra: Gasparri (FI), deve essere unito e confrontarsi senza fughe in avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia, osserva che "il centrodestra deve rimanere unito ed alternativo alla sinistra e a ipotetici centri di cui si parla da vent'anni, ma che poi non sorgono mai. Però, nel centrodestra devono essere più ascoltate le proposte di Forza Italia e di Silvio Berlusconi". Il parlamentare aggiunge in una nota: "È proprio Forza Italia la garante di una proposta ancorata a una sana visione dell'economia, della società, dei rapporti europei ed internazionali. Di Berlusconi e di Forza Italia c'è bisogno perché sono garanti di una credibilità storica del centrodestra di governo. Serve un'attività seria di preparazione alle prossime elezioni politiche e serve dimostrare passione ma anche solidità nelle proposte. Forza Italia ad esempio sui vaccini e sul green pass è stata chiara e decisa. Ci si confronti nel centrodestra - conclude Gasparri -, senza fughe in avanti ma senza neanche illudersi che urlando di più si indichino proposte e candidati migliori". (Com)