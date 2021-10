Recovery: Messa, serve scegliere dove investire ed evitare campanilismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo mettere a terra gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza lavorando contemporaneamente su risorse e sulle riforme che vanno fatte per attrarre più giovani. Le regioni del Mezzogiorno hanno un vantaggio: i ragazzi vogliono andare all'università nel loro Paese e non da qualsiasi altra parte nel mondo. Gli atenei devono quindi trovare il modo per offrire il massimo possibile ai giovani, completando e integrando gli aspetti delle materie umanistiche con quelle scientifiche che il mondo del lavoro chiede sempre di più". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, all'evento "Da Sud. Pnrr è Mezzogiorno", al teatro Apollo di Lecce. "Non dobbiamo sprecare un euro e soprattutto bisogna scegliere dove investire: non si può fare tutto e non tutti possono fare tutto - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Bisogna creare delle reti affinché a livello territoriale si formi la complementarietà di offerta che le Università possono dare. Non c'è spazio per campanilismi. Oltre ai divari territoriali, a quelli di genere, a quello generazionale, a quello digitale, abbiamo un grosso problema di disallineamento tra offerta e domanda di competenze. Bisogna investire sulla formazione in maniera diversa e più consistente". (segue) (Com)