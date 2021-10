Open arms: avvocato Bongiorno, non c'era una competenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di Catania (dove il leader della Lega, Matteo Salvini è stato assolto) "è un processo matrioska, perché quel giudice ha analizzato una serie di eventi: quindi tantissimi sbarchi e tra questi anche quello di Open arms con un grado di approfondimento non da udienza preliminare, perché ha sentito tantissimi testi. Ha, poi, motivato la sentenza anche precisando, ad esempio, che per Open arms non c'era competenza italiana sulla base di una rigorosissima analisi di documenti. Ecco perché fra tutti i documenti che oggi abbiamo sentito, ce n'è uno che è il cuore del processo, che è questa analisi approfondita fatta da un giudice che ha emesso una sentenza definitiva. Non c'era una competenza italiana. E mancano i presupposti di un sequestro". Lo ha spiegato l'avvocato Giulia Bongiorno, legale dell'ex ministro dell'Interno, a conclusione dell'udienza, a Palermo, del procedimento relativo all'imbarcazione spagnola Open arms. (Rin)