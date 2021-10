Centrodestra: Salvini, basta con divisioni, vogliamo governare Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sentito Berlusconi e ci vedremo la prossima settimana, come ho chiesto da mesi, finalmente ci siamo. Io, lui e i sei ministri, perché c'è la manovra di bilancio, la legge sulla concorrenza, la riforma degli appalti, la delega fiscale, la riforma della Pubblica amministrazione". Lo ha sottolineato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti al termine dell'udienza a Palermo, nell'ambito del procedimento relativo alla vicenda dell'imbarcazione spagnola Open arms. "Ci sono tanti temi che il centrodestra unito affronta in maniera concreta", ha proseguito l'ex titolare del Viminale, che ha aggiunto: "Ho messaggiato anche a Giorgia Meloni perché, ripeto, voglio una squadra compatta, una coalizione compatta. Poi, ciascuno è libero di stare in maggioranza e opposizione, ma siccome ognuno è libero, siccome vogliamo governare questo Paese appena si torna a votare, e vogliamo essere determinanti per l'elezione del capo dello Stato a febbraio, basta con i litigi, con le polemiche, con le divisioni. Uniti nei Comuni, alle regionali ed in Parlamento. Il confronto sarà, quindi, settimanale". (Rin)