Campania: Mulè a Castel Volturno, fondamentali questi accenti di legalità ed eccellenza

- "È fondamentale che ci siano questi 'accenti' di legalità ed eccellenza in territori provati da un'assenza di normalità: qui oggi sono concentrate alcune delle migliori energie della società civile". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, a Castel Volturno dove, alla presenza del presidente della Camera, Roberto Fico, ha consegnato al generale Donato Monaco il primo premio internazionale "Città di Castel Volturno", dedicato a Gino Strada, per l'encomiabile lavoro svolto dalla Scuola forestale dei Carabinieri. "Un premio importante - ha proseguito Mulè - nel valore e nel significato rivolto a chi proprio con lavoro, impegno e dedizione contribuisce alla valorizzazione del territorio e alla difesa della legalità". (Com)