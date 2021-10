Imprese: Errore (Sace), sostenibilità è driver di crescita ormai irrinunciabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo di domani non potrà che fondarsi sulla sostenibilità, che è diventata un driver di crescita ormai irrinunciabile. Lo ha detto Rodolfo Errore, presidente di Sace, in occasione del 36mo Convegno dei giovani imprenditori di Confindustria che si è svolto a Napoli. “Le aziende lo hanno compreso molto bene e infatti, come spesso accade, si sono mosse prima dei regolatori e del legislatore: dal punto di vista finanziario, la vera sfida è il transition financing, cioè fare in modo che quanti più progetti si trasformino in green attraverso un sistema premiale”, ha detto, parlando di un terreno “cruciale in cui le istituzioni possono dare un grande impulso, e in cui i governi dovranno intervenire sempre più con strumenti per regolare quello che sarà uno dei mega trend del futuro”. In questo contesto, ha continuato, Sace gioca un ruolo di “primo piano per la transizione ecologica italiana: siamo infatti attuatori e gestori del fondo tematico New Green Deal in Italia nell’ambito del Next Generation Eu”. (Rin)