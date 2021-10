Monza: auto investe bimba di 8 anni sulle strisce mentre esce da scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una bambina di 8 anni è stata investita sulle strisce pedonali in via Monte Bisbino a Monza dopo essere uscita da scuola. Erano lem6:45 di ieri quando la bambina, residente a Monza, ha attraversato la strada sulle strisce portando al guinzaglio il suo cane. L'auto investitrice, una fiat Panda, condotta da una donna di 47 anni residente a Monza, aveva appena ripreso la marcia dopo essersi fermata poco prima dell attraversamento. Secondo quanto riporta la polizia locale, l'auto ha schiacciato con la ruota anteriore sinistra il piede della bambina. Dopo essere stata subito soccorsa, la piccola è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell ospedale San Gerardo. (Rem)