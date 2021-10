Ecuador: assalto di finti poliziotti, ucciso il velocista olimpico Alex Quinonez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il velocista ecuadoriano Alex Quinonez è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella serata di venerdì, nei pressi della città occidentale di Guayaquil. Alcuni individui con vestiti simili a quelli della polizia nazionale, riportano testimoni citati dal quotidiano locale "El Universo", si sono presentati in macchina in una frazione della città uccidendo, oltre all'atleta, anche un uomo identificato come Christopher Arcalla Ramirez, fedina penale pulita. "Il mio cuore è completamente distrutto. Non ho parole per descrivere il vuoto che sento", ha scritto il presidente della Federazione sportiva della provincia di Guayas, Roberto Ibanez. "Fino a quando continueremo a convivere con tanta cattiveria e insicurezza. Riposa in pace caro Alex, mi mancherai per tutta la vita", ha scritto Ibanez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Le autorità non hanno ancora potuto accertare i motivi dell'attacco né i possibili autori. Quinonez si era qualificato ai giochi olimpici di Londra 2012, arrivando a conquistare la finale dei 200 metri piani. Nel 2019, sempre sulla stessa lunghezza, aveva ottenuto la medaglia di bronzo nel Campionato mondiale di atletica celebrato a Doha. (segue) (Brb)