Ecuador: assalto di finti poliziotti, ucciso il velocista olimpico Alex Quinonez (2)

- Il momento di particolare violenza che attraversa il paese - principalmente legata a un aumento del traffico di stupefacenti - ha spinto il presidente, Guillermo Lasso, a dichiarare lo stato di emergenza. La misura permetterà di impegnare le Forze armate in operazioni di controllo delle armi, ispezioni, sequestro di droghe e pattugliamento per 24 ore al giorno, in affiancamento alla polizia nazionale. "Nelle strade c'è solo un nemico: il traffico di stupefacenti", ha detto Lasso annunciando anche la creazione - tramite un'apposita legge in arrivo al Parlamento - della Unità di difesa legale della forza pubblica, unità che si dedicherà "esclusivamente alla protezione di tutti i membri delle Forze armate e della Polizia nazionale che vengano denunciati semplicemente per aver compiuto il loro dovere". In questo modo, "nessun membro delle forze dell'ordine dovrà indebitarsi per difendersi", ha aggiunto il presidente. (segue) (Brb)