Ecuador: assalto di finti poliziotti, ucciso il velocista olimpico Alex Quinonez (3)

- Nei primi otto mesi del 2021, riporta il quotidiano "Primicias", si sono registrati 1.007 omicidi con arma da fuoco, un incremento del 119 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'aumento dei casi appare sensibile se paragonato al lento crescere degli anni precedenti: 301 omicidi con arma da fuoco nello stesso periodo del 2018, 413 nel 2019 e 459 nel 2020. Si tratta inoltre della cifra più alta dell'ultimo decennio, più degli 845 morti con arma da fuoco nel 2012. Gli omicidi con pistole e fucili sono stati sin qui il 71 per cento delle 1.427 morti violente contate in tutto il Paese. (segue) (Brb)