Ecuador: assalto di finti poliziotti, ucciso il velocista olimpico Alex Quinonez (4)

- L'aumento degli omicidi, sottolinea la testata, è direttamente legato a un mutamento del ruolo dell'Ecuador nel mercato continentale delle droghe. Da semplice Paese di transito, punto di snodo tra Perù e Colombia nonché trampolino marittimo verso Messico e America centrale, l'Ecuador si è via via trasformato in hub per grandi quantità di merce, mentre aumentano le operazioni di pulizia che portano a smantellare laboratori per la sintesi delle sostanze. Dinamiche che incentivano le guerre tra le nuove organizzazioni che si fanno largo in un panorama sbloccato dall'erosione del potere dei grandi cartelli di Messico e Colombia. Le 5.514 armi da fuoco illegali sequestrate nei primi mesi del 2021 sono per le autorità la prova indiretta dell'aumento di conflittualità tra bande ala ricerca di maggiori spazi di mercato. (Brb)