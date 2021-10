Spagna: JxCat non esclude emendamento a totalità bilancio ma sostiene via dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uniti per la Catalogna (JxCat) non "esclude" un emendamento alle totalità al progetto della prossima legge di bilancio dello Stato presentato nei giorni scorsi dal governo spagnolo, anche se "sostiene" la via del dialogo per raggiungere accordi a beneficio della Catalogna. Lo ha affermato il portavoce al Senato del partito indipendentista, Josep Lluis Cleries, ricordando che c'è ancora qualche giorno per negoziare. Pur sostenendo la via del dialogo, l'esponente di JxCat ritiene che fino a questo momento le risorse del bilancio destinata alla Catalogna "lasciano molto a desiderare". Cleries ha aggiunto che coloro che hanno contribuito ad approvare la manovra finanziaria dello scorso anno devono sentirsi "molto delusi" in quanto si è trattato di un "inganno completo". Cleries ha avvertito che il suo partito cercherà di negoziare con il governo su vari punti come un atto di "responsabilità" con investimenti in Catalogna e con condizioni molto chiare. "Non siamo disposti a farci ingannare. Aperti al dialogo, sì, ma nessun impegno in cambio di nulla", ha chiarito. In quest'ottica ha evidenziato il "cambio di atteggiamento" dell'altro partito indipendentista, Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), che ora è "molto più vicino" all'approccio di JxCat nelle trattative con il governo. (Spm)