Ue: Ruffino (CI), su migranti basta liti, serve coesione

- "Noto con rammarico che al Consiglio europeo è in corso l'ennesimo braccio di ferro sulle politiche migratorie". Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia. "Se c'è un tema che - aggiunge la parlamentare in una nota -, soprattutto in Italia, ha fatto sembrare ai cittadini l'Unione Europea un'istituzione lontana e spesso inconcludente è proprio quello dell'immigrazione. Mi auguro che, anche grazie alla leadership del premier Draghi e esattamente com'è successo con l'approvazione del Recovery fund, anche su un tema fondamentale come quello delle politiche migratorie i vari Paesi Ue riescano a superare le logiche degli interessi di parte per arrivare finalmente ad un piano realmente condiviso". (segue) (Com)