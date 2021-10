Ue: Ruffino (CI), su migranti basta liti, serve coesione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruffino conclude sottolineando che "troppo spesso in questi anni l'Italia è stata lasciata sola a gestire flussi migratori che riguardavano tutto il Vecchio Continente. Spero che lo slancio solidale visto in questi mesi tra i Paesi dell'Unione non sia stato un fuoco di paglia legato esclusivamente alla pandemia: se l'Europa vuole davvero crescere e competere deve avere una coesione e una volontà di ferro anche sulle altre grandi tematiche mondiali a partire da quelle legate alle grandi migrazioni e al cambiamento climatico". (Com)