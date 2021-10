Grecia: ex ministro Esteri critica accordi di difesa con Francia e Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma della Grecia ad accordi di difesa con Francia e Stati Uniti rischia di trascinarla in una guerra con Russia, Cina e mondo arabo. E’ quanto ha detto l’ex ministro degli Esteri greco, Nikos Kotzias, in un’intervista al quotidiano “Nea Egnatia”. L’accordo di mutua cooperazione nella difesa (Mdca) con gli Usa e l’accordo di sicurezza e difesa con la Francia sono “una resa incondizionata” per l’ex ministro, secondo il quale la politica estera di Atene deve essere multidimensionale e consentire al Paese di giocare un ruolo di mediatore tra Est e Ovest. La Grecia “deve agire come un arbitro”. “Quando negozi per conto di altri e promuovi le loro richieste tutti ti ascoltano”, ha detto Kotzias. La firma dell’Mdca è avvenuta a suo parere perché Atene crede che Washington sia pronta a sostenere la Grecia in caso di scontri con la Turchia in quanto “nemico comune”, ma le priorità statunitensi stanno altrove. “La domanda è chi è il nemico. Gli Stati Uniti stanno creando basi per colpire i turchi o per prevenire attacchi da loro? No, si parla della Russia”, ha detto l’ex ministro. C’è inoltre il rischio, ha affermato, di provocare Mosca e di interrompere le relazioni con la Cina. A proposito dell’accordo con la Francia, Kotzias ha osservato che sarebbe stato meglio se si fosse limitato agli interessi di Francia e Grecia, ovvero le zone marittime e la zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro. Kotzias è stato ministro degli Esteri greco dal 20015 al 2018 ed è il leader del movimento Pratto. (Gra)