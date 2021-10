Covid: Stabile (FI), Speranza apra dibattito scientifico su cure domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laura Stabile, senatrice di Forza Italia, afferma: "Questa mattina, insieme ad altri colleghi parlamentari, abbiamo partecipato alla conferenza stampa promossa dalla Fondazione 'Allineare sanità e salute' sulle terapie domiciliari precoci nel trattamento della Covid. Lo abbiamo fatto - continua la parlamentare in una nota - perché è necessario affrontare l’autunno puntando non solo sulla campagna vaccinale, che in ogni caso rimane fondamentale per proteggere le persone. Bisogna considerare anche tutta una serie di possibilità di cura, supportate da prove scientifiche, e adozioni di stili di vita che potranno aiutarci ad aumentare le difese immunitarie, e mitigare gli effetti del virus". L'esponente di FI prosegue: "Ma è necessario abbassare i toni, perché approcciarsi a questi temi e a queste tesi in maniera sarcastica, censurando o tacciando di stregoneria chiunque esca dal dogma del vaccino come unica possibile difesa dalla malattia, è profondamente sbagliato, oltre che antiscientifico. Faccio mio l’appello alle istituzioni e al ministero della Salute perché si promuova un dibattito scientifico ampio, aperto e trasparente, basato sull’evidenza e sulle prove che man mano la scienza produce". (Com)