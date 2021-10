Rifiuti: Franco (Fd'I), Gualtieri esclude Municipio VI da problema, è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla stampa si apprende che il neo eletto sindaco di Roma Roberto Gualtieri abbia incontrato i presidenti di 14 municipi per affrontare il problema dei rifiuti e del decoro urbano, escludendo deliberatamente il Municipio VI delle Torri". Lo dichiara in una nota Nicola Franco (Fd'I), neo presidente del Municipio Roma VI delle Torri. "Peccato però che a Roma i Municipi siano 15 e non 14 - aggiunge Franco -. Il fatto che il Municipio delle Torri sia l'unico in tutta Italia ad essere governato da un'amministrazione di destra-centro non autorizza il sindaco Gualtieri a escluderci dal dibattito. Questo fatto, se confermato, sarebbe un grave sgarbo istituzionale nonché un gravissimo affronto contro i miei e nostri concittadini che hanno semplicemente fatto una scelta di voto diversa da Gualtieri - sottolinea il minisindaco -. Roberto Gualtieri è un uomo delle Istituzioni: Parlamentare, ex Ministro e ora Sindaco della Capitale d'Italia – conclude Franco – per cui sono convinto che saprà smentire quanto riportato dalla stampa. Il problema dei rifiuti e del decoro urbano riguarda infatti tutta la città, principalmente il Municipio delle Torri, martoriato da discariche abusive e degrado strisciante", conclude Franco.(Com)