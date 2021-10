Sanità: riforma regionale sbagliata, opposizioni e associazioni scendono in piazza a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La riforma sanitaria va nella direzione opposta rispetto a quella che tutti si aspettavano, in Lombardia abbiamo avuto 35mila morti per Covid, un prezzo dovuto a due ragioni in particolare: la riduzione ai minimi termini dei servizi territoriali, l'aver cancellato la medicina preventiva e aver organizzato tutto il servizio sanitario in funzione dei guadagni dei privati”. Lo ha affermato Vittorio Agnoletto, responsabile scientifico dell'osservatorio coronavirus e uno degli organizzatori della manifestazione di oggi in Piazza Duomo contro la riforma sanitaria territoriale. In piazza si sono riunite le opposizioni, dal Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, a Rifondazione Comunista e associazioni di categoria, per dire no a un progetto di legge che "rischia di aumentare ulteriormente il peso del settore privato nella sanità pubblica”. “A oggi – ha proseguito Agnoletto – il 40 per cento della spesa pubblica sanitaria regionale va alle strutture private accreditate”. La riforma “prevede addirittura che il privato possa gestire le case della salute e gli ospedali di comunità", strutture di contatto primarie alle quali il cittadino si rivolge. "Rischia di diventare il primo soggetto con cui il cittadino che ha problemi o che teme di averli, entra in contatto, il che è assolutamente negativo”, ha sottolineato. Altri sono i fattori evidenziati da quanti scesi in piazza oggi: le liste d'attesa che si fanno sempre più lunghe, la mancanza di medici di famiglia per interi quartieri e territori, la riorganizzazione della medicina preventiva e di base. “La riforma regionale va nella direzione peggiore, non modifica queste cose ma le esalta”, ha concluso Agnoletto. (Rem)