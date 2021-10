Milano: Bonelli ed Evi (Uropa verde), inxontro con Sala per lavorare su transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, hanno incontrato, ieri sera, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Al Sindaco Sala, – spiegano in una nota congiunta – abbiamo rivolto i nostri auguri di buon lavoro, garantedogli il sostegno degli ecologisti per la sfida della rivoluzione verde che egli stesso vuole lanciare per cambiare il volto della Città di Milano. Una sfida appassionante, importante, di cui sicuramente saremo protagonisti, insieme a tutta l'amministrazione comunale. Durante l'incontro – proseguono – ci siamo confrontati sui temi generali legati alla transizione ecologica, ma anche su come poter cambiare l'Italia per renderla più giusta dal punto di vista sociale in questo passaggio che riteniamo epocale. Abbiamo illustrato al Sindaco gli importanti risultati ottenuti da Europa Verde alle scorse elezioni amministrative, che hanno portato all'elezione di 57 nostri esponenti, premiando il lavoro di ricostruzione di una forte presenza verde nel Paese che abbiamo portato avanti in questi anni insieme a tante e tanti giovani". "Abbiamo infine invitato Sala, – concludono Evi e Bonelli – a prendere parte attivamente alla nostra conferenza programmatica nazionale che si terrà all'inizio del 2022". (Com)