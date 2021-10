Sicurezza: Israele, sventata operazione di contrabbando al confine con Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza israeliane hanno sventato oggi un'operazione per il contrabbando di droga e armi dal Libano, probabilmente per conto del gruppo sciita libanese Hezbollah. Nell'operazione sono stati sequestrati due pistole e 21 pacchi contenenti circa 9 chilogrammi di hashish, per un valore di circa 350.000 shekel (circa 93 mila euro), secondo quanto annunciato dalle autorità israeliane. I sospetti sono stati osservati vicino alla città di confine settentrionale di Metula, a quel punto le truppe sono state inviate sul campo, sequestrando il carico di contrabbando. "La possibilità che il tentativo di contrabbando sia stato compiuto con l'aiuto dell'organizzazione terroristica Hezbollah è al vaglio", hanno affermato in una nota le Forze di difesa israeliane. (Res)