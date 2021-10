Sanità: Simeone (FI), servizi in affanno e liste d'attesa insostenibili, audizione urgente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sovraffollamento dei pronto soccorso, liste di attesa sempre più lunghe, interventi cancellati, screening ed attività di prevenzione a rilento, assistenza ai malati cronici dilatata nel tempo. Questo il quadro della sanità nella regione Lazio evidenziata, di recente, anche in una nota congiunta a firma di Michele Azzola, segretario generale Cgil Roma e Lazio, Enrico Coppotelli, segretario generale Cisl Lazio, Alberto Civica, segretario generale Uil Lazio e delle rispettive categorie interessate". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone. "Una situazione insostenibile che è stata aggravata dall'incidenza della pandemia da Covid 19, ancora in corso, che ha ulteriormente evidenziato la fragilità del nostro sistema sanitario che continua a reggersi solo grazie allo spirito di iniziativa ed abnegazione del personale sanitario a tutti i livelli. Attendere mesi per una terapia per i pazienti affetti da patologie croniche e gravi, così come sentirsi dire che serve non meno di un anno, quando si è fortunati, per effettuare esami diagnostici e di indagine per accertare la presenza di una patologia significa condannare ad un calvario fisico oltre che emotivo le persone. Significa ritardare, o destinare a data incerta diagnosi che, se fossero eseguite per tempo, potrebbero equivalere a cure immediate e a vite salvate". (segue) (Com)