Sanità: Simeone (FI), servizi in affanno e liste d'attesa insostenibili, audizione urgente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assumersi la responsabilità di intervenire e risolvere questa emergenza cronica è compito delle istituzioni a partire dalla Regione Lazio", continua Simeone. "I piani per ridurre le liste di attesa presentati sinora si sono rivelati del tutto inefficaci a contrastare o limitare la portata di tale problematica. Servono azioni rapide e immediate nella riorganizzazione dei servizi e nell'implementazione delle piante organiche per dare risposte ai pazienti. Proprio con questo obiettivo, accogliendo e condividendo a pieno l'allarme lanciato dai sindacati, al fine di comprendere quale sia la situazione in atto e soprattutto assicurare adeguate risposte ai pazienti e certezze ai professionisti impiegati, ho inviato al presidente della commissione regionale sanità, Rodolfo Lena, una richiesta di convocazione urgente di una seduta con l'audizione di tutti i soggetti interessati quali l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, il segretario generale Cgil Roma e Lazio, Michele Azzola, il segretario generale Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, il segretario generale Uil Lazio, Alberto Civica, e i rappresentanti delle categorie interessate". (segue) (Com)