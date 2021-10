Sanità: Simeone (FI), servizi in affanno e liste d'attesa insostenibili, audizione urgente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un atto dovuto - conclude il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia -, che segue la presentazione di una mozione che ho depositato già a giugno di quest'anno, e che deve essere ancora discussa, con la quale chiedevo al presidente Zingaretti, di mettere in campo un piano regionale di 'rientro" sulle liste di attesa, contenente la dotazione finanziaria adeguata per l'implementazione delle piante organiche delle strutture erogatrici, dei macchinari, nonché per consentire un allungamento delle fasce orarie e dei giorni, compresi i weekend in cui effettuare gli esami, per il recupero dell'arretrato, condiviso tra livello regionale e provinciale, in grado di supportare, orientare e accompagnare in modo unitario le singole Asl e Aziende ospedaliere con la definizione di strategie, azioni, risorse economiche, tempistiche precise nonché di agevolare la nascita di centri diagnostici pubblici che contribuiscano all'abbattimento delle liste di attesa. A fronte di una situazione straordinaria l'unica strada percorribile consta in investimenti straordinari sia per il personale, sia per l'acquisto di nuovi strumenti indispensabili per aumentare in modo netto il numero delle prestazioni effettuate e il concreto incontro tra domanda ed offerta sanitaria", conclude Giuseppe Simeone. (Com)