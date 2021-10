Infrastrutture: Giovannini, governo sta investendo nel settore in senso ecologico e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non è ancora pronta come Paese dal punto di vista infrastrutturale, ma il governo sta investendo nel settore in senso ecologico e digitale. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, intervenendo all'evento "DigithON2021". "Nel Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza) Investiamo oltre 4 miliardi di euro nei porti in senso ecologico e connettiamo porti attraverso le ferrovie. E poi stiamo investendo in autostrade, ferrovie, aeroporti. Oltre alla manutenzione strutturale, stiamo lavorando per una manutenzione digitale", ha sottolineato Giovannini. "Dobbiamo andare e stiamo andando verso la direzione di 'smart cities'. La qualità della vita delle persone dipende dalla qualità dei servizi del quartiere in cui si vive o si lavora", ha poi affermato, aggiungendo di avere a cuore le idee dei giovani startupper italiani "e mi piacerebbe ricevere un report delle proposte giunte a DigithON2021 per valutarle". (Rin)