Pensioni: Cgil, solo 10 mila persone potranno usufruire di quota 102 e 104 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, "la proposta di quota 102 e 104, se venisse confermata dal governo, costituirebbe una misura inutile, che non darebbe alcuna risposta. Il punto principale non è come rendere più graduale l'uscita da quota 100, ma come riformare complessivamente il sistema. Da tempo abbiamo presentato unitariamente al governo la nostra piattaforma che prevede: una flessibilità in uscita per tutti dopo 62 anni di età o 41 anni di contributi; interventi che tengano conto della specifica condizione delle donne, dei lavoratori disoccupati, discontinui e precoci, dei lavoratori gravosi o usuranti; l'introduzione di una pensione contributiva di garanzia per i più giovani. È necessario - conclude Ghiselli - che il governo ci convochi nei prossimi giorni e si dichiari disponibile ad aumentare sensibilmente le risorse previste nella prossima legge di Bilancio per la previdenza, attualmente pari alla cifra 'simbolica' di 602 milioni, e avanzi proposte che tengano conto dei contenuti della nostra piattaforma unitaria". (Com)