Covid: Costa, oltre 105 milioni di certificati verdi sono stati scaricati

- "Oltre 105 milioni di certificati verdi sono stati scaricati: ciò sta a significare che i cittadini hanno preso consapevolezza dell'importanza anche di questo strumento per proseguire questo percorso". Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di RaiNews24. Secondo l'esponente dell'esecutivo, "ha prevalso quella maggioranza silenziosa del nostro Paese che, mentre la politica discuteva sull'utilità del green pass, nel frattempo vi ha aderito". I dati sulla diffusione del Covid-19 in Italia, ha sottolineato Costa, "ci indicano come il percorso tracciato fino a oggi dal governo sia buono. È, però, abbastanza normale, con un grande aumento dei tamponi per l'entrata in vigore del green pass, che ci sia un grande aumento di contagiati. Oggi, però, i dati ci dicono che fortunatamente i nostri ospedali sono tornati all'attività ordinaria, ed anche questo è indispensabile". (Rin)