Repubblica Ceca: partito comunista elegge nuova guida dopo sconfitta elettorale

- Il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm) elegge oggi un nuovo leader dopo la sconfitta elettorale al voto dell’8 e 9 ottobre. Lo ha reso noto l’emittente “Cesky rozhlas”. Alle elezioni il partito ha ricevuto solamente il 3,6 per cento, non riuscendo ad entrare alla Camera dei deputati per la prima volta dalla fine dell’epoca comunista. Vojtech Filip, che ha guidato la formazione per 16 anni, ha rassegnato le sue dimissioni alla luce del risultato elettorale scadente. Tra i candidati a sostituirlo ci sono la deputata Katerina Konecna, voce critica nei confronti della decisione del Kscm di fornire supporto esterno al governo di minoranza di Andrej Babis, e Josef Skala, rappresentante dell’ala conservatrice del partito. Competono anche Hana Aulicka Jirovcova, appoggiata da Filip, e Jan Zamarsky. (Vap)