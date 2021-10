© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente, una delle richieste del coordinamento No green pass di Trieste è quella di abolire il green pass e ovviamente è una richiesta sulla quale il governo non credo abbia spazio per prenderla in considerazione, così come togliere l'obbligo vaccinale laddove il governo lo ha previsto per alcune categorie". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di RaiNews24. (Rin)