Imprese: Giorgetti, aziende svolgono funzione etica indispensabile alla tenuta sociale

- Il mantenimento dei posti di lavoro sta a cuore a tutti, non solo ai sindacati, ma l'occupazione viene generata solo dalle imprese, che si fanno carico di svolgere una funzione etica indispensabile alla tenuta sociale. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un un videomessaggio trasmesso al 36mo Convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, a Napoli. "I dati del Pil sono confortanti e le previsioni ci fanno ben sperare per i prossimi mesi. Viviamo una fase storica cruciale, con la pandemia che ha fornito spunti di riflessione utili. Non ci sono ricette da dare, è il momento di metterci al lavoro ascoltando il desiderio profondo di cambiare il mondo che alimenta ogni imprenditore", ha aggiunto Giorgetti.(Rin)