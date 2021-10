Sociale: Acli, il 25 ottobre spettacolo "Una Roma da amare" in VII ottobrata solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 18:30, presso il Teatro delle Muse, in via Forlì 43, a Roma, si terrà l'evento "Una Roma da amare", lo spettacolo clou della VII edizione dell'Ottobrata Solidale, la serie di eventi promossa dal Sistema Acli Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale e del Vicariato di Roma. Quest’anno l’Ottobrata Solidale ha visto la realizzazione di 11 eventi dedicati al sociale e dislocati su tutto il territorio della città, riuniti sotto lo slogan "Roma tra concretezza e sogni" e ha coinvolto in rete oltre 20 organizzazioni ed enti del territorio. Lo spettacolo di varietà dedicato alle famiglie sarà un momento di festa e di condivisione, ma anche un'ulteriore occasione per riflettere sulla bellezza che è propria della solidarietà, attraverso i linguaggi della cultura, della poesia, della musica e dell'intrattenimento. Previsto il sold out con tantissimi posti riservati alle famiglie fragili incontrare durante il periodo più buio della pandemia. (segue) (Rer)